На Вінниччині четвертий день шукають зниклу 15-річну дівчину
В селі Печера Тульчинського району 26 листопада зникла 15-річна дівчина Аліна Коломійчук. Пошуки тривають
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Востаннє дівчину бачили о 16:30, вона вийшла з дому та не повернулась.
Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми.
Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве. На момент зникнення вона була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.
Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.
Нагадаємо, 21 листопада у Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину. Призначена судмедекспертиза, щоб з'ясувати причини смерті.