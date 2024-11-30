фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Востаннє дівчину бачили о 16:30, вона вийшла з дому та не повернулась.

Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве. На момент зникнення вона була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.

Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.

Нагадаємо, 21 листопада у Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину. Призначена судмедекспертиза, щоб з'ясувати причини смерті.