На Вінниччині чоловік підірвав гранату в дворі житлового будинку

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Вибух стався 30 жовтня, близько першої години ночі, у Хмільницькому районі. Осколки та ударна хвиля пошкодили автомобілі й вікна квартир. Хулігана затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Мешканці будинку вранці помітили пошкодження і звернулися до правоохоронців. Виявилося, що п’яний житель Тульчинського району з хуліганських мотивів кинув боєприпас із під’їзду прямо в двір будинку.

"Осколками та вибуховою хвилею пошкоджено 7 автомобілів та вікна 9 помешкань. Люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила 33-річному фігуранту про підозру у хуліганстві. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі правоохоронці встановлюють, де та в який спосіб фігурант дістав гранату.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.