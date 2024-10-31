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Двоє жителів Житомирщини підпалили релейну шафу на залізничному перегоні поблизу райцентру. За виконання "замовлення" російські куратори пообіцяли чоловікам гроші

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Для підпалу 27-річний та 38-річний місцеві жителі використовували легкозаймисті суміші та діяли за інструкціями працівників спецслужб РФ. Один з них здійснював підпал, а другий – фіксував все на відео для звіту "замовникам". Дії зловмисників призвели до порушення руху залізничного транспорту.

Поплічників росіян затримали. Їм оголосили підозри.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали 16-річного студента технікуму, який здійснив підпали трьох відділень Укрпошти.