В Винницкой области мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома

фото: Нацполиция

Взрыв произошел 30 октября, около часа ночи, в Хмельницком районе. Осколки и ударная волна повредили автомобили и окна квартир. Хулигана задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Жители дома утром заметили повреждения и обратились в полицию. Оказалось, что пьяный житель Тульчинского района по хулиганским мотивам бросил боеприпас из подъезда прямо во двор дома.

"Осколками и взрывной волной повреждены 7 автомобилей и окна 9 жилищ. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Полиция сообщила 33-летнему фигуранту о подозрении в хулиганстве. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Правоохранители устанавливают, где и каким образом фигурант получил гранату.

Напомним, ранее в Ужгороде правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату с третьего этажа жилого дома. Боеприпас упал на зеленую зону и взорвался.