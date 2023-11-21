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21 листопада 2023, 13:36

На Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв терористів "ДНР"

21 листопада 2023, 13:36
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фото: СБУ
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Служба безпеки викрила злочинні дії настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України. Він також вихваляв терористів "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, на власному Telegram-каналі настоятель храму УПЦ МП повторював наративи Кремля про "громадянську війну" в Україні та вихваляв ексватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу".

Також клірик поширював "авторські" коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви.

Крім того, він розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті настоятель храму УПЦ МП накинувся на працівників військкомату після вручення повістки.

СБУ Вінницька область ДНР церква УПЦ МП



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