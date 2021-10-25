09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  25 жовтня
На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"
08:06  25 жовтня
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": стріляли із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2021, 11:59 112

На Харківщині п'яний чоловік побив працівника "швидкої"

25 жовтня 2021, 11:59 112
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській області чоловік напав на бригаду "швидкої" допомоги

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, інцидент стався 24 жовтня під час госпіталізації пацієнтки до Слобожанської міської лікарні, пише RegioNews.

"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлюючись та ображаючи фельдшера", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на зауваження та прохання припинити такі дії, чоловік почав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника, але від удару фельдшера захистив водій спеціалізованого авто.

Крім того, за присутності персоналу лікарні та перехожих, чоловік намагався вдарити та пошкодити автомобіль бригади і медичне обладнання.

Нагадаємо, що у вересні у Харкові стався подібний інцидент - там п'яний чоловік напав на працівників "швидкої".

Харків швидка допомога напад

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram