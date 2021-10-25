На Харківщині п'яний чоловік побив працівника "швидкої"
У Харківській області чоловік напав на бригаду "швидкої" допомоги
Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, інцидент стався 24 жовтня під час госпіталізації пацієнтки до Слобожанської міської лікарні, пише RegioNews.
"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлюючись та ображаючи фельдшера", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на зауваження та прохання припинити такі дії, чоловік почав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника, але від удару фельдшера захистив водій спеціалізованого авто.
Крім того, за присутності персоналу лікарні та перехожих, чоловік намагався вдарити та пошкодити автомобіль бригади і медичне обладнання.
Нагадаємо, що у вересні у Харкові стався подібний інцидент - там п'яний чоловік напав на працівників "швидкої".