У "жовтій" зоні карантину лише чотири регіони - МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, лише чотири регіони країни знаходяться у "жовтій" зоні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Так, у "жовтій" зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

У "помаранчевій" зоні знаходяться 15 регіонів - Київ, Волинська область, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень.

Також стало відомо, що на межі "червоної" зони карантину перебувають п'ять областей.