В "желтой" зоне карантина только четыре региона - Минздрав

Несколько западноукраинских областей практически синхронно подняли перед центральной властью и поставщиком газа вопрос о сверхвысоких тарифах на газ для социальной сферы, назвав ситуацию "чрезвычайной...

11 октября 2021

Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины

Сергей Притула, который недавно заявил о создании своей партии, кажется, не собирается покидать избирателей запада страны, "обжитых" его прежним "Голосом". Но на этот раз политик-шоумен хочет поискать...