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24 октября 2021, 11:09 21

В "желтой" зоне карантина только четыре региона - Минздрав

24 октября 2021, 11:09 21
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, в "желтой" зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В "оранжевой" зоне находятся 15 регионов - Киев, Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Напомним, с 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений.

Также стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.

карантин Минздрав область Ограничение зона

 
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