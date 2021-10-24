В "желтой" зоне карантина только четыре региона - Минздрав
В Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.
Так, в "желтой" зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
В "оранжевой" зоне находятся 15 регионов - Киев, Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
Напомним, с 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений.
Также стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.