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21 жовтня 2021, 09:29 35

У Вінниці завантажені понад 80% COVID-ліжок, усі пацієнти киснезалежні

21 жовтня 2021, 09:29 35
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Фото: Рixabay
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Щодня у Вінниці зростає кількість хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок у лікарнях сягнула 80%

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Вінницької міської ради, передає RegioNews.

У Вінниці зростає рівень захворюваності на COVID-19... Завантаженість ліжкового фонду лікарень Вінниці, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус, станом на 20 жовтня складає 80%. Усі пацієнти - киснезалежні", - йдеться у повідомленні.

Наразі у місті хворих на коронавірус приймають лише дві лікарні. Міська клінічна лікарня №1 завантажена на 70%, а Вінницька багатопрофільна лікарня – на 90%. У медичних стаціонарах Вінниці перебувають 319 киснезалежних пацієнтів. На CPAP-апаратах - 23. Усі хворі потрапляють в лікарні з середньою та важкою формами хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Славутській міській лікарні на Хмельниччині не вистачає рідкого кисню для хворих із коронавірусом через перебої з його постачанням.

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