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21 октября 2021, 09:29 39

В Виннице загружены более 80% COVID-коек, все пациенты кислородозависимые

21 октября 2021, 09:29 39
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Фото: Рixabay
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Ежедневно в Виннице растет число больных COVID-19. Загруженность коек в больницах достигло 80%

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкого городского совета, передает RegioNews.

В Виннице растет уровень заболеваемости COVID-19... Загруженность коечного фонда больниц Винницы, где оказывают стационарную помощь больным на коронавирус, по состоянию на 20 октября составляет 80%. Все пациенты-кислородозависимые", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе больных на коронавирус принимают только две больницы. Городская клиническая больница №1 загружена на 70%, а Винницкая многопрофильная больница – на 90%. В медицинских стационарах Винницы находятся 319 кислородозависимых пациентов. На CPAP-аппаратах - 23. Все больные попадают в больницу со средней и тяжелой формами болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славутской городской больнице на Хмельнитчине не хватает жидкого кислорода для больных с коронавирусом из-за перебоев с его поставкой.

кислород пациенты больница Винница горсовет

 
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