У Вінницькій області чоловік викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку

Фото: Нацполіція

Працівники поліції затримали 56-річного неодноразово судимого за насильницькі та майнові злочини чоловіка. В одному з населених пунктів Могилів-Подільського району він викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

До поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її доньку.

Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де чоловік зачинився з дитиною та звільнили малолітню заручницю.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий чоловік зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки.

Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним", - йдеться у повідомленні.

Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам, які згодом звернулися до поліції.

Дитині, яка намагалась втекти від насильника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи", - повідомили правоохоронці.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Йому загрожує покарання - до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що поліція затримала 27-річного жителя Полтавської області, який упродовж тривалого часу ґвалтував малолітнього хлопчика.