В Винницкой области мужчина похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Фото: Нацполиция

Сотрудники полиции задержали 56-летнего неоднократно судимого за насильственные и имущественные преступления мужчину. В одном из населенных пунктов Могилев-Подольского района он похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

В полицию обратилась мать 11-летней девочки с сообщением о том, что односельчанин в своем доме незаконно удерживает ее дочь.

Прибывшие на вызов полицейские выбили дверь в доме, где мужчина закрылся с ребенком и освободили малолетнюю заложницу.

Предварительно установлено, что девочку нетрезвый мужчина встретил на улице села, когда она возвращалась домой от подружки.

Пригрозив физической расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним", - говорится в сообщении.

Односельчане, которые видели девочку со взрослым мужчиной, позвонили ее родителям, которые впоследствии обратились в полицию.

Ребенку, который пытался убежать от насильника, и который заставлял его пить алкоголь, душил и угрожал убить, сейчас оказывают помощь психологи", - сообщили правоохранители.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Ему грозит наказание - до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении длительного времени насиловал малолетнего мальчика.