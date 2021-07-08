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08 липня 2021, 14:42 106

СБУ викрила масштабну криптоферму, яка могла залишити Вінницю без світла

08 липня 2021, 14:42 106
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Фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність підпільної криптоферми: у видобутку криптовалют було задіяно майже 5 тисяч одиниць комп'ютерної техніки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго", що знаходиться на проммайданчику товариства.

Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії", - повідомляють у службі.

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків - без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

Раніше повідомлялось, що у Чопському прикордонному загоні викрили посадовця на організації трафіку нелегалів до Євросоюзу. Також його підозрюють у тому, що він, у змові з контрабандистами, налагодив канал переміщення сигарет за кордон.

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