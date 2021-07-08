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08 июля 2021, 14:42 97

СБУ разоблачила масштабную криптоферму, которая могла оставить Винницу без света

08 июля 2021, 14:42 97
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность подпольной криптофермы: в добыче криптовалют было задействовано почти 5 тысяч единиц компьютерной техники

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго", что находится на промплощадке общества.

Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии", - сообщают в службе.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к более глобальным последствиям - без света могли остаться целые кварталы Винницы", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".

Ранее сообщалось, что в Чопском пограничном отряде разоблачили чиновника на организации трафика нелегалов в Евросоюз. Также его подозревают в том, что он, в сговоре с контрабандистами, наладил канал перемещения сигарет за границу.

СБУ расследование электричество Винницкая область криптовалюта

 
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