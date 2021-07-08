На Вінниччині незаконно палили ліс для експорту вугілля
На Вінниччині прикордонники викрили цех, у якому незаконно випалювали на експорт вугілля з українського лісу
Як передає RegioNews, про це інформує Державна прикордонна служба.
У цеху було понад 12 тонн готового до продажу вугілля та значна кількість деревини без відповідних маркувань, що засвідчують легальність її походження", - йдеться у повідомленні.
Мішки, в які пакували вугілля, містили написи іноземною мовою для експорту незаконно виготовленого товару в Румунію та Молдову.
Суму оцінки вилученої продукції та суму збитків нанесених державі буде встановлено після проведення відповідних експертиз.
Нагадаємо, раніше на Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн.
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