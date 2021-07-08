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08 липня 2021, 12:04 98

На Вінниччині незаконно палили ліс для експорту вугілля

08 липня 2021, 12:04 98
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Фото: dpsu.gov.ua
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На Вінниччині прикордонники викрили цех, у якому незаконно випалювали на експорт вугілля з українського лісу

Як передає RegioNews, про це інформує Державна прикордонна служба.

У цеху було понад 12 тонн готового до продажу вугілля та значна кількість деревини без відповідних маркувань, що засвідчують легальність її походження", - йдеться у повідомленні.

Мішки, в які пакували вугілля, містили написи іноземною мовою для експорту незаконно виготовленого товару в Румунію та Молдову.

Суму оцінки вилученої продукції та суму збитків нанесених державі буде встановлено після проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн.

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