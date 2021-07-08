В Винницкой области незаконно жгли лес для экспорта угля

Фото: dpsu.gov.ua

В Винницкой области пограничники разоблачили цех, в котором незаконно выжигали на экспорт уголь из украинского леса

Как передает RegioNews, об этом информирует Государственная пограничная служба.

В цехе было более 12 тонн готового к продаже уголя и значительное количество древесины без соответствующих маркировок, удостоверяющих легальность ее происхождения", - говорится в сообщении.

Мешки, в которые упаковывали уголь, содержали надписи на иностранном языке для экспорта незаконно изготовленного товара в Румынию и Молдову.

Сумма оценки изъятой продукции и сумма убытков нанесенных государству будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков на $10 млн.