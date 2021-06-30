На Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн

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На Одещині правоохоронці викрили контрабанду кокаїну вагою 57 кілограмів, яка була переміщена через кордон України

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що вартість партії рекреаційного наркотику на "чорному ринку" становить близько 10 млн доларів.

За даними правоохоронців, 46 брикетів кокаїну було виявлено у рефрижераторі контейнера з бананами. Відомо, що партія прибула на територію України з Республіки Еквадор.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці "накрили" транснаціональний канал постачання наркотиків і вилучили 235 кг героїну.