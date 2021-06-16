У Києві пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку: хлопець загинув на місці

Фото: Нацполіція

У Святошинському районі столиці п’яний пішохід штовхнув велосипедиста на проїжджу частину - під колеса вантажівки, внаслідок чого хлопець загинув на місці

Як передає RegioNews, про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару та у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння 28 річний велосипедист потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження. Перехожого, 1973 року народження, наразі затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.