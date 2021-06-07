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07 червня 2021, 17:27 568

На Вінниччині затримали вбивцю двох людей

07 червня 2021, 17:27 568
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Фото: Нацполіція
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У селі Сінгури в Житомирській області 5 червня чоловік вбив жінку й поранив ще двох людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що поліцейські дізнались про інцидент приблизно о 23:00 від медиків. За інформацією слідчих, у вбитої 67-річної жінки виявили поранення гострим предметом, пораненими виявились її дочка з чоловіком. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у Вінницькій області. Ним виявився 55-річний односелець жертв. Особи не мали спільних знайомих і не спілкувались.

Раніше чоловік вже мав причетність до криміналу. У 2019 році його засудили до умовного терміну покарання, адже він незаконно зберігав зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині під суд піде військовий, який до смерті побив співслужбовця.

Україна смерть зброя убивство Вінницька область

 
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