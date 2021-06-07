На Вінниччині затримали вбивцю двох людей

Фото: Нацполіція

У селі Сінгури в Житомирській області 5 червня чоловік вбив жінку й поранив ще двох людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що поліцейські дізнались про інцидент приблизно о 23:00 від медиків. За інформацією слідчих, у вбитої 67-річної жінки виявили поранення гострим предметом, пораненими виявились її дочка з чоловіком. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у Вінницькій області. Ним виявився 55-річний односелець жертв. Особи не мали спільних знайомих і не спілкувались.

Раніше чоловік вже мав причетність до криміналу. У 2019 році його засудили до умовного терміну покарання, адже він незаконно зберігав зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині під суд піде військовий, який до смерті побив співслужбовця.