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07 июня 2021, 17:27 571

В Винницкой области задержали убийцу двух человек

07 июня 2021, 17:27 571
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Фото: Нацполиция
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В селе Сингуры в Житомирской области 5 июня мужчина убил женщину и ранил еще двух людей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что полицейские узнали об инциденте примерно в 23:00 от медиков. По информации следователей, у убитой 67-летней женщины обнаружили ранения острым предметом, ранеными оказались ее дочь с мужем. Правоохранители уже задержали подозреваемого в Винницкой области. Им оказался 55-летний односельчанин жертв. Лица не имели общих знакомых и не общались.

Ранее мужчина уже имел причастность к криминалу. В 2019 году его приговорили к условному сроку наказания, ведь он незаконно хранил оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца.

Украина смерть оружие убийство Винницкая область

 
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