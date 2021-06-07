В Винницкой области задержали убийцу двух человек

Фото: Нацполиция

В селе Сингуры в Житомирской области 5 июня мужчина убил женщину и ранил еще двух людей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что полицейские узнали об инциденте примерно в 23:00 от медиков. По информации следователей, у убитой 67-летней женщины обнаружили ранения острым предметом, ранеными оказались ее дочь с мужем. Правоохранители уже задержали подозреваемого в Винницкой области. Им оказался 55-летний односельчанин жертв. Лица не имели общих знакомых и не общались.

Ранее мужчина уже имел причастность к криминалу. В 2019 году его приговорили к условному сроку наказания, ведь он незаконно хранил оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца.