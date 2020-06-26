В Одесі СБУ за отримання хабара арештували прокурора

Він штучно блокував роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації

Він штучно блокував роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор є процесуальним керівником у кримінальному провадженні щодо військовослужбовців держприкордонслужби, які підозрюються у сприянні незаконному ввезенню в Україну іноземних автомобілів.

За попередніми даними слідства, прокурор у межах розслідування "вирішив" штучно блокувати роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації.

За 2,5-10 тисяч доларів він гарантував комерсантам не накладати на них відповідних слідчих санкцій. Розцінки прокурор встановлював залежно від обсягів імпорту та марок авто", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 тисяч доларів та одержання 5 тисяч доларів на банківський рахунок.

Крім того, задокументовано отримання прокурором неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів.

Розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прокурору повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ у четвер, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він мав отримати від регіонального осередку одного з органів державної влади в області загалом 1,8 млн грн неправомірної вигоди.