У Харкові парк Горького в розпал епідемії закуповує новорічні декорації на 2,2 млн грн

Харківський парк ім. Горького в період епідемії COVID-19 готується до Нового Року і закуповує новорічні гірлянди і різні прикраси

Фото: pexels

Харківський парк ім. Горького в період епідемії COVID-19 готується до Нового Року і закуповує новорічні гірлянди і різні прикраси

Про це свідчить тендерна документація, розміщена на сайті публічних закупівель Рrozorro, передає RegioNews. Так, КП "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" оголосив тендер на поставку 98 одиниць святкових світильників і гірлянд на 2 млн 290 тис. грн. В планах у парка закупити світлові конструкції різних розмірів, 25 новорічних декорацій із штучної хвої з гірляндами, святкову арку і багато іншого. Початок аукціону заплановано на 27 квітня, а усі товари повинні доставити до 31 грудня 2020 року.

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