Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів

Уряд передав 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації

Уряд передав 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Кабміну, разом уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - розказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, також уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль".

Як зазначається, на підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.