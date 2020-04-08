Продавали гранатометы: в Виннице разоблачили группу торговцев оружием
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ.
Несколько жителей Винницы наладили незаконную реализацию оружия на территории региона. Товар они прятали в собственных домовладениях. Через личные связи, прежде всего в криминальных кругах, фигуранты подыскивали клиентов, которым продавали военную продукцию.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, ранее осужденного за совершение тяжкого преступления, во время попытки сбыта иностранного пистолета-пулемета CZ-26 и почти 200 патронов различного калибра. До этого, оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета РПГ, пистолет Форт-17 с устройством для бесшумной стрельбы, двух гранат РГД-5, пистолет ТТ и 170 патронов калибра 7,62 мм
В ходе обысков сотрудники спецслужбы изъяли огнестрельное оружие, комплектующие к ее автоматических образцов, а также деньги, полученные преступным путем.
В Виннице СБУ разоблачила группировку торговцев военными средствами поражения (видео) Деятельность организованной...Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Среда, 8 апреля 2020 г.
Задержанному сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия по розыску и задержанию других участников группировки и лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация относительно источников и каналов поступления оружия.
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