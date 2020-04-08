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Валерия Ясницкая
журналист
08 апреля 2020, 12:57 3

Продавали гранатометы: в Виннице разоблачили группу торговцев оружием

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українською мовою
08 апреля 2020, 12:57 3
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Деятельность организованной группировки, которая занималась нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства, блокировала в Виннице Служба безопасности Украины
Деятельность организованной группировки, которая занималась нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства, блокировала в Виннице Служба безопасности Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ.

Несколько жителей Винницы наладили незаконную реализацию оружия на территории региона. Товар они прятали в собственных домовладениях. Через личные связи, прежде всего в криминальных кругах, фигуранты подыскивали клиентов, которым продавали военную продукцию.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, ранее осужденного за совершение тяжкого преступления, во время попытки сбыта иностранного пистолета-пулемета CZ-26 и почти 200 патронов различного калибра. До этого, оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета РПГ, пистолет Форт-17 с устройством для бесшумной стрельбы, двух гранат РГД-5, пистолет ТТ и 170 патронов калибра 7,62 мм

В ходе обысков сотрудники спецслужбы изъяли огнестрельное оружие, комплектующие к ее автоматических образцов, а также деньги, полученные преступным путем.

В Виннице СБУ разоблачила группировку торговцев военными средствами поражения (видео) Деятельность организованной...

Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Среда, 8 апреля 2020 г.

Задержанному сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по розыску и задержанию других участников группировки и лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация относительно источников и каналов поступления оружия.


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