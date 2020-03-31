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Валерия Ясницкая
журналист
31 марта 2020, 17:02 5

В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса

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українською мовою
31 марта 2020, 17:02 5
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Пока в Украине еще разрабатывают единый государственный протокол для лечения больных на коронавирус, Винниччина уже имеет свой официально утвержденный
Пока в Украине еще разрабатывают единый государственный протокол для лечения больных на коронавирус, Винниччина уже имеет свой официально утвержденный

Об этом сообщает департамент здравоохранения Винницкой ОГА, пишет RegioNews.

О разработке протокола сообщила врач-інфекціоністка Лариса Мороз. Она отметила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных на коронавирус, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой – основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте.

Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Как отметила Лариса Мороз, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса имуннодефицита человека.

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Автор(ы) статьи: Валерия Ясницкая

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