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10 марта 2020, 16:43 5

Жмеринские нападающие: суд решил судьбу мужчин, которые захватывали горсовет

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10 марта 2020, 16:43 5
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10 марта Апелляционный суд Винницкой области вынес вердикт по делу 7-х задержанных в Жмеринке под городским советом 27 февраля
Фото: Pixabay
10 марта Апелляционный суд Винницкой области вынес вердикт по делу 7-х задержанных в Жмеринке под городским советом 27 февраля

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на 33-й канал.

Адвокаты задержанных подали апелляцию на решение судей и требовали изменения меры пресечения для своих клиентов, которые до этого времени находились в СИЗО.

Стаса Банаха и Романа Костишева суд оставил в СИЗО.

Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, разгромили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.

Как сообщали RegioNews ранее, Винницкий городской суд 29 февраля избрал меры пресечения 22 участникам столкновений в Жмеринском горсовете, 16 из них взяли под стражу.


поліція полиция Винницкая область міськрада Жмеринка горсовет Вінницька область титушки
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