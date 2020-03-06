Суд зібрався у справі "жмеринських нападників”: що відомо

6 березня у Вінниці апеляційний суд розпочав розгляд апеляцій у справі учасників у сутичках у Жмеринській міській раді 27 лютого

6 березня у Вінниці апеляційний суд розпочав розгляд апеляцій у справі учасників у сутичках у Жмеринській міській раді 27 лютого

Відеотрансляцію опублікував на особистій Facebook-сторінці журналіст Роман Ковальський, повідомляють RegioNews.

"Повно охорони, собак та поліції із щитами та автоматами”, - написав Ковальський.

Поки що слухають скарги щодо п’ятьох затриманих: двох представників міськради та трьох "нацдружинників".

Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих.

Як інформували RegioNews раніше, 19 чоловікам, які 27 лютого увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися захопити приміщення, щоб зірвати сесію, поліція оголосила про підозру в хуліганстві.