Суд собрался в деле "жмеринских налетчиков”: что известно

6 марта в Виннице апелляционный суд начал рассмотрение апелляций по делу участников столкновений в Жмеринском городском совете 27 февраля

6 марта в Виннице апелляционный суд начал рассмотрение апелляций по делу участников столкновений в Жмеринском городском совете 27 февраля

Видеотрансляцию опубликовал на личной Facebook-странице журналист Роман Ковальский, сообщают RegioNews.

"Полно охраны, собак и полиции с щитами и автоматами”, - написал Ковальский.

Пока что слушают жалобы в отношении пятерых задержанных: двоих представителей горсовета и трех "нацдружинников".

Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, растрощили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных.

Как информировали RegioNews ранее, 19 мужчинам, которые 27 февраля ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались захватить помещение, чтобы сорвать сессию, полиция объявила о подозрении в хулиганстве.