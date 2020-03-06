Суд собрался в деле "жмеринских налетчиков”: что известно
Видеотрансляцию опубликовал на личной Facebook-странице журналист Роман Ковальский, сообщают RegioNews.
"Полно охраны, собак и полиции с щитами и автоматами”, - написал Ковальский.
Пока что слушают жалобы в отношении пятерых задержанных: двоих представителей горсовета и трех "нацдружинников".
Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, растрощили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных.
Как информировали RegioNews ранее, 19 мужчинам, которые 27 февраля ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались захватить помещение, чтобы сорвать сессию, полиция объявила о подозрении в хулиганстве.
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