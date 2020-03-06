11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 12:44 2

Суд собрался в деле "жмеринских налетчиков”: что известно

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 12:44 2
Читайте також українською мовою
6 марта в Виннице апелляционный суд начал рассмотрение апелляций по делу участников столкновений в Жмеринском городском совете 27 февраля
6 марта в Виннице апелляционный суд начал рассмотрение апелляций по делу участников столкновений в Жмеринском городском совете 27 февраля

Видеотрансляцию опубликовал на личной Facebook-странице журналист Роман Ковальский, сообщают RegioNews.

"Полно охраны, собак и полиции с щитами и автоматами”, - написал Ковальский.

Пока что слушают жалобы в отношении пятерых задержанных: двоих представителей горсовета и трех "нацдружинников".

Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, растрощили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных.

Как информировали RegioNews ранее, 19 мужчинам, которые 27 февраля ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались захватить помещение, чтобы сорвать сессию, полиция объявила о подозрении в хулиганстве.


Жмеринка полиция горсовет Винницкая область поліція міськрада Вінницька область
16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест
29 февраля 2020, 18:26
Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны два депутата
29 февраля 2020, 15:31
Нападавшим, которые захватили Жмеринский горсовет, полиция объявила подозрение
28 февраля 2020, 11:04
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »