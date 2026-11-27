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Російські війська вкотре атакували Чернігів безпілотниками. У місті пролунали три вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника МВА Дмитра Брижинського.

Внаслідок російської атаки чоловік зазнав травми грудної клітки. Його госпіталізували до реанімації, де він помер.

Також постраждала жінка – у неї діагностували акубаротравму.

Нагадаємо, зранку 27 листопада російські війська атакували автозаправну станцію в Харкові. Унаслідок удару постраждали троє людей.