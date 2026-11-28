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В ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 141 из 162 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 27 ноября. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 18:00 пятницы, 27 ноября, россияне запустили ударные БпЛА типа Shahed, в том числе 74 реактивных, а также "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Беспилотники летели по направлениям Орла, Миллерового и Курска в России, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 субботы, 28 ноября, ПВО сбила или подавила 141 беспилотник. Попадание зафиксировали на 13 локациях, падение обломков сбитых целей – на семи.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 27 ноября российские войска в очередной раз атаковали Чернигов беспилотниками . В городе прогремели три взрыва. Было известно одного погибшего мужчину и пострадавшую женщину.