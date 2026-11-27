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Про це повідомляє Укренерго, передає RegoioNews.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях ситуація з електроенергією лишається складною. Там діють аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

У суботу, 28 листопада, в частині регіонів України будуть такі обмеження споживання електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.