Отключение света на выходных: в Укрэнерго назвали графики
В Украине продолжают действовать ограничение потребления электроэнергии. Причина – последствия ударов врага
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegoioNews.
В Запорожской и Днепропетровской областях ситуация с электроэнергией остается сложной. Там действуют аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.
В субботу, 28 ноября, в части регионов Украины будут следующие ограничения потребления электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут . Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.