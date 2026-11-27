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Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegoioNews.

В Запорожской и Днепропетровской областях ситуация с электроэнергией остается сложной. Там действуют аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

В субботу, 28 ноября, в части регионов Украины будут следующие ограничения потребления электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.

Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут . Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.