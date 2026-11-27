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Викрили колишнього першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури та прокурора цієї ж прокуратури. З'ясувалось, що вони намагались виманити гроші у підприємця

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegoioNews.

Прокурори вимагали у підприємця 50 тисяч доларів за скасування судового арешту земельних ділянок. Вони насправлі не мали таких повноважень, але переконували його, що можуть це зробити за хабар.

У березні підприємець передав обумовлену суму через пункт обміну валют у Києві, використавши спеціально сформований QR-код. Правоохоронці затримали прокурорів під час отримання грошей.

Згодом з'ясувалось, що один із них у 2020 році безпідставно передав громадянину на відповідальне зберігання 257 мобільних телефонів, вилучених митниками. Збитки оцінили на 1,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, з раніше Німеччини екстрадували до України підозрюваного у масштабному наркобізнесі у Дніпрі, якого у 2019 році звинуватили в участі у злочинній організації з 11 осіб, що займалася виробництвом та збутом психотропного "метамфетаміну".