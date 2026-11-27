Фото из открытых источников

Разоблачили бывшего первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры и прокурора этой же прокуратуры. Выяснилось, что они пытались выманить деньги у предпринимателя

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegoioNews.

Прокуроры потребовали у предпринимателя 50 тысяч долларов за отмену судебного ареста земельных участков. Они на самом деле не имели таких полномочий, но убеждали его, что могут сделать это за взятку.

В марте предприниматель передал оговоренную сумму через пункт обмена валют в Киеве, использовав специально сформированный QR-код. Правоохранители задержали прокуроров при получении денег.

Впоследствии выяснилось, что один из них в 2020 безосновательно передал гражданину на ответственное хранение 257 мобильных телефонов, изъятых таможенниками. Ущерб оценили в 1,3 миллиона гривен.

Напомним, ранее Германии экстрадировали в Украину подозреваемого в масштабном наркобизнесе в Днепре, которого в 2019 году обвинили в участии в преступной организации из 11 человек, занимавшейся производством и сбытом психотропного "метамфетамина".