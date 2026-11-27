Фото: соцмережа X

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 27 листопада прибув до Києва. Упродовж двох днів він планує провести зустрічі з українською владою

Про це Берсе повідомив у соцмережі X, передає RegioNews.

Генсек Ради Європи наголосив, що справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на підзвітності, дотриманні прав людини та верховенстві права.

Під час зустрічей з українським керівництвом Берсе планує обговорити подальшу роботу Ради Європи для досягнення цієї мети.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи затвердив новий План дій для України на 2027-2030 роки під назвою "Демократична безпека для України". Його загальний орієнтовний бюджет становить 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп у спільній заяві закликали Росію утримуватися від дій, які можуть навмисно або ненавмисно розширити її війну проти України на інші країни.