Фото: соцсеть X

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 27 ноября прибыл в Киев. В течение двух дней он планирует провести встречи с украинскими властями

Об этом Берсе сообщил в соцсети X, передает RegioNews.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что справедливый и длительный мир для Украины должен основываться на подотчетности, соблюдении прав человека и верховенстве права.

В ходе встреч с украинским руководством Берсе планирует обсудить дальнейшую работу Совета Европы по достижению этой цели.

Ранее Комитет Министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины на 2027-2030 годы под названием "Демократическая безопасность для Украины". Его общий ориентировочный бюджет составляет 70 миллионов евро.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в совместном заявлении призвали Россию воздерживаться от действий, которые могут намеренно или ненамеренно расширить ее войну против Украины на другие страны.