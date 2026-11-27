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Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про стягнення з колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Вадима Кірієнка та його доньки 909,6 тис. грн

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про дохід від перепродажу автомобіля Range Rover Vogue 2021 року, який раніше визнали необґрунтованим активом.

25 листопада 2026 року Апеляційна палата ВАКС відхилила скарги представників відповідачів. Таким чином, залишилося чинним рішення суду першої інстанції від 27 липня, за яким із Вадима Кірієнка та його доньки мають стягнути до державного бюджету по 454,8 тис. грн.

За матеріалами справи, у 2023 році донька експосадовця придбала Land Rover Range Rover Vogue за понад 3,29 млн грн. Водночас НАЗК встановило, що фактично автомобілем користувався та розпоряджався її батько.

Аналіз доходів і витрат родини показав, що вони не мали достатніх законних джерел для придбання такого автомобіля.

Раніше ВАКС визнав Range Rover необґрунтованим активом і постановив стягнути його в дохід держави. Це рішення залишили без змін апеляційна інстанція та Верховний Суд.

Однак у вересні 2024 року, ще до остаточного стягнення автомобіля, його продали за 4,2 млн грн.

Після цього прокурор САП звернувся до суду з окремим позовом, вимагаючи визнати необґрунтованим дохід від продажу автомобіля та стягнути відповідну суму до бюджету.

Під час розгляду справи суд дослідив матеріали НАЗК і ДБР, а також докази, самостійно зібрані прокурором.

Загальна сума стягнення становить 909 600 грн – різницю між вартістю придбання автомобіля та ціною його перепродажу.

Нагадаємо, ВАКС оголосив вирок чинному народному депутату Сергію Лабазюку у справі про спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Його засудили до семи років позбавлення волі. Спільник депутата, директор акціонерного товариства, отримав шість років ув'язнення.