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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о взыскании с бывшего начальника Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Вадима Кириенко и его дочери 909,6 тыс. грн

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о доходе от перепродажи автомобиля Range Rover Vogue 2021 года, ранее признанного необоснованным активом.

25 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобы представителей ответчиков. Таким образом, осталось в силе решение суда первой инстанции от 27 июля, согласно которому с Вадима Кириенко и его дочери должны взыскать в государственный бюджет по 454,8 тыс. грн.

По материалам дела, в 2023 году дочь экс-чиновника приобрела Land Rover Range Rover Vogue за более 3,29 млн грн. В то же время НАПК установило, что фактически автомобилем пользовался и распоряжался ее отец.

Анализ доходов и расходов семьи показал, что у них не было достаточных законных источников для приобретения такого автомобиля.

Ранее ВАКС признал Range Rover необоснованным активом и постановил взыскать его в доход государства. Это решение оставили по-прежнему апелляционная инстанция и Верховный Суд.

Однако в сентябре 2024 года, еще до окончательного взыскания автомобиля, его продали за 4,2 млн. грн.

После этого прокурор САП обратился в суд с отдельным иском, требуя признать необоснованным доход от продажи автомобиля и взыскать соответствующую сумму в бюджет.

В ходе рассмотрения дела суд исследовал материалы НАПК и ГБР, а также доказательства, самостоятельно собранные прокурором.

Общая сумма взыскания составляет 909 600 грн. – разницу между стоимостью приобретения автомобиля и ценой его перепродажи.

Напомним, ВАКС огласил приговор действующему народному депутату Сергею Лабазюку по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Сообщник депутата, директор акционерного общества, получил шесть лет заключения.