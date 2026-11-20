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На Київщині з 21 листопада дорожні служби переходять на цілодобовий режим роботи через прогнозоване погіршення погодних умов. Водії зможуть звертатися до диспетчерських служб у разі ускладнення руху або проблем зі станом автошляхів

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Цілодобове чергування запроваджують на дорогах місцевого значення. Такий режим роботи має забезпечити оперативне реагування на зміни погоди та безпечний проїзд автошляхами області.

Для повідомлень про ускладнення дорожньої ситуації водії можуть телефонувати до диспетчерських служб відповідно до району:

Вишгородський, Бучанський і Фастівський райони, північна частина Білоцерківського та Обухівського районів — ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА": +380 75 669 75 90.

Південна частина Білоцерківського та Обухівського районів — ТОВ "ЕКСПРЕС-ВР": +380 67 935 78 65.

Броварський район — ПрАТ "Броварське ШБУ № 50": +380 50 444 90 19.

Бориспільський район — ПрАТ "Броварське ШБУ № 50": +380 50 417 87 00.

Водіїв закликають враховувати погодні умови під час поїздок, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, бути уважними на дорогах і перевірити технічний стан автомобілів.

Нагадаємо, що в Одеській області через сильні пориви вітру травмувалися четверо людей. Постраждалі дістали ушкодження внаслідок падіння дерев, їм надають необхідну медичну допомогу. Синоптики попереджають, що швидкість вітру в регіоні може сягати 28 м/с.