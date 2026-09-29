Робоче місце для ветерана чи людини з інвалідністю: як отримати гроші від держави

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Роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті ветерани можуть отримати компенсацію від держави за витрати на облаштування робочих місць для ветеранів та людей з інвалідністю

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Йдеться про придбання спеціальних меблів, адаптованого обладнання, техніки та програмного забезпечення, необхідних для створення безпечного й доступного робочого простору.

Програма передбачає компенсацію витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю I та II груп, а також ветеранів.

Подати заявку на отримання виплати можна через "Дію" або у центрі зайнятості. Після схвалення кошти мають надійти протягом кількох днів.

Детальний алгоритм дій та умови отримання компенсації пояснила представниця Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Андрейчик.

За потреби допомогу з оформленням документів або юридичну консультацію можна отримати у юристів ГО "Захист Держави" в Хмельницькому та районних осередках організації.

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.