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21 листопада 2023, 16:12

Нардепа Лабазюка викрили на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

21 листопада 2023, 16:12
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Фото: Facebook
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Народному депутатові від фракції "За майбутнє" Сергію Лабазюку повідомили про підозру у наданні хабаря віцепрем'єр-міністру з відновлення України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Про це йдеться у повідомленні пресслужб НАБУ і САП, інформує RegioNews.

За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування продовжується.

Так, прокурор Антикорупційної прокуратури повідомив про підозру нардепу та його спільнику - керівнику суб’єкта господарювання.

Нардепа викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України (Олександр Кубраков. - Ред.) та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Мустафа Найєм. - Ред.).

"Установлено, що народний депутат України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонували топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

У подальшому підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про члена фракції "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало чинного народного депутата України викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

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