Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники показали свежие кадры из Южно-Слобожанского направления. Военные успешно ударили по российской технике

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пилотов бригады "Форпост" и военных из подразделения "Апекс". Они обнаружили и успешно ударили по ПТС-2 (плавающий средний транспортер) россиян.

"Очередная единица вражеской инженерной техники превратилась в металлолом, так что никаких водных переправ для врага на этом участке фронта не будет", - говорят защитники.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.