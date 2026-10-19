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19 жовтня 2026, 11:27

Росія атакувала 11 областей: 550 тисяч родин залишилися без світла – Зеленський

19 жовтня 2026, 11:27
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Фото: ДСНС Києва
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У ніч на 19 жовтня Росія масовано атакувала Україну. Під ударом опинилися Київ і Київська область, енергетична та цивільна інфраструктура в низці регіонів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, російські війська застосували 16 балістичних ракет і понад 200 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Атака тривала кількома хвилями протягом ночі.

У Києві та Київській області, крім енергетичних об’єктів, пошкоджень зазнали медична клініка, школа, станція метро та житлові будинки. Є загиблі й поранені. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих та повідомив, що постраждалим надають медичну допомогу.

За словами Зеленського, вночі та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Лише за одну ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Унаслідок атак щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Ремонтні бригади працюють на місцях, щоб відновити електропостачання.

Президент також наголосив, що під час чергової масованої балістичної атаки Україна не отримала попередження від партнерів.

За словами Зеленського, Україна підтримувала всі пропозиції щодо припинення вогню та завершення війни, однак Росія продовжує ракетні й дронові удари.

"Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків", – заявив глава держави.

Він закликав міжнародних партнерів називати Росію агресором і продовжувати допомагати Україні захищати населення, зокрема посилювати протиповітряну оборону.

Зеленський також розкритикував ситуації, коли постачання ракет для української ППО затримується, а проти Росії послаблюють санкції або відтерміновують їх запровадження.

"У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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