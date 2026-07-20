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20 липня 2026, 21:58

Відстрочка по-новому: як тепер оформити документи через "Дію" та ЦНАП

20 липня 2026, 21:58
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Фото: Міноборони
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Кабінет Міністрів України оновив порядок надання та переоформлення відстрочок від мобілізації. Відтепер військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, зможуть переоформити її за іншою законною підставою без ризику втратити право на відстрочку під час розгляду заяви

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає RegioNews.

Зміни стосуються випадків, коли у військовозобов'язаного виникла нова підстава для відстрочки, передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Наприклад, якщо людина мала відстрочку через навчання, а згодом отримала право на неї через народження третьої дитини чи необхідність догляду за родичем.

В уряді наголосили, що під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, якщо немає підстав для її скасування. Якщо комісія схвалить переоформлення, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". У разі відмови попередня відстрочка залишатиметься чинною до завершення встановленого строку.

Також уряд передбачив можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через Центри надання адміністративних послуг із використанням засобів порталу "Дія".

Новий порядок передбачає автоматичну перевірку перебування особи на військовому обліку та наявності чинної відстрочки. Якщо людина не перебуває на обліку або вже має дійсну відстрочку, система не дозволить сформувати нову заяву, окрім випадків переоформлення чи коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Згідно зі змінами, комісія розглядатиме заяву протягом семи робочих днів із моменту її реєстрації. Якщо виникне потреба у додаткових запитах до державних органів, цей строк може бути продовжений до 15 робочих днів.

Крім того, військовозобов'язаних не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії, доки не буде ухвалене рішення щодо надання або переоформлення відстрочки.

У разі позитивного рішення інформацію до реєстру "Оберіг" вноситимуть протягом одного календарного дня.

Окремо Кабмін уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також процедуру внесення відповідних даних до реєстру "Оберіг".

У Міністерстві оборони зазначили, що зміни мають зробити процедуру оформлення та переоформлення відстрочок більш цифровою, прозорою й передбачуваною, а також забезпечити захист прав військовозобов'язаних під час розгляду їхніх заяв.

Нагадаємо, що застосунок "Резерв+" із 18 до 22 липня може бути тимчасово недоступним через проведення технічних робіт.

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