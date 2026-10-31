Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Того дня близько 11:00 до правоохоронців звернувся місцевий житель. Він повідомив, що його 13-річна донька напередодні ввечері пішла на день народження до друга й не повернулася додому. Разом із нею зникли двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Поліцейські розпочали пошуки, обстежували територію громади та залучили до розшуку всі наряди.

Згодом правоохоронці попередньо встановили, що перед зникненням підлітки пересувалися автомобілем"ВАЗ-21099". Близько 16:00 машину виявили в річці в сусідньому селі. Усередині перебували тіла всіх трьох дітей.

Наразі поліція встановлює обставини та причини трагедії. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися КамАЗ і легковик. На місці загинули 69-річний водій авто та 64-річна пасажирка. Ще троє пасажирів дістали травми.