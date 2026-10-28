Італія знову відкладає військову допомогу Україні: тепер чекають на вибори у США – ЗМІ

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Про це пише "Українська правда" із посиланням на італійське видання Il Giornale d’Italia, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, черговий пакет озброєння вже повністю підготовлений, однак дату його передання Києву досі не визначили. Водночас в італійському уряді наголошують, що про повну відмову від військової допомоги Україні не йдеться.

Як зазначає видання, постачання неодноразово відкладали. Спочатку затримку пояснювали перенесенням термінів із липня на вересень, згодом – очікуванням з’їзду партії "Ліга". Тепер новою причиною очікування називають проміжні вибори у США.

"Політичний календар США стає новим орієнтиром у цьому італійському очікуванні", – пише видання.

Водночас журналісти зауважують, що незрозуміло, які саме результати голосування можуть вплинути на рішення Рима. Також немає підтверджень, що допомогу відправлять одразу після виборів.

Затримка постачання, за оцінкою видання, створює напруження в уряді Італії та ставить під питання виконання зобов’язань, які Мелоні взяла перед президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, Європейська комісія 11 вересня ухвалила рішення про виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.