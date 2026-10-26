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26 октября 2026, 18:54

Силы обороны поразили узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов

26 октября 2026, 18:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по военным объектам российской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районе Мелитополя на Запорожье поражен узел связи и мастерская БпЛА противника, что существенно нарушает управление войсками и уменьшает способности врага атаковать дронами.

Кроме того, украинские защитники уничтожили пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и вблизи Червоногорки на Запорожье, а также пункт управления БпЛА возле Вишневого.

Также в Луганской области в районах населенных пунктов Комиссаровка и Екатериновка поражены склады материально-технических средств РФ, что подрывает логистическое обеспечение армии агрессора.

Напомним, Силы обороны Украины 23 октября и в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам военного и промышленного значения на территории России. В частности поразили завод компонентов для ракет и комбинат.

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