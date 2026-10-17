У Запоріжжі внаслідок масованої російської атаки травмувалися 5 людей, серед них дитина
Уранці 17 жовтня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. За попередніми даними, травмувалися п’ятеро людей, зокрема дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок атаки виникли пожежі двох автомобілів і нежитлового приміщення площею 50 квадратних метрів. Також пошкоджено житлові будинки.
Надзвичайники деблокували мешканців квартир і допомогли людям безпечно залишити будівлю.
Аварійно-рятувальні роботи завершили. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що 16 жовтня у Запоріжжі внаслідок російського удару з реактивних систем залпового вогню травмувалася жінка.
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