Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 554 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1470 окупантів, два танки, шість бронемашин, 51 артилерійську систему, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 1416 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 553 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, сили оборони України 9 жовтня та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Зокрема, уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ.