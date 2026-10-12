Сапери ДСНС знищили нездетоновану російську авіабомбу на Харківщині

Фото: ДСНС

На Харківщині сапери ДСНС знищили російську керовану авіабомбу вагою 500 кілограмів, яка не здетонувала після влучання в будівлю агропідприємства. Удару завдали по селу Катеринівка Лозівської територіальної громади

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Сапери евакуювали людей із небезпечної території та вилучили вибухонебезпечний предмет.

За допомогою спеціальної техніки його транспортували на підривний майданчик, де й знищили.

У ДСНС нагадують, що в разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета не можна до нього наближатися чи торкатися. Про знахідку потрібно одразу повідомити рятувальників за номером 101.

Нагадаємо, що днями на полі в Бориспільському районі після чергової ворожої атаки на столичний регіон виявили уламки безпілотника.